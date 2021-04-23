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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Российскому блогеру из Дома-2 запретили въезд в Украину на три года

Российскому блогеру из Дома-2 запретили въезд в Украину на три года

Российскому блогеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма в 2016 году. Теперь он не сможет посетить Украину еще как минимум три года.

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Мужчина прибыл вчера вечером в Черноморский порт на теплоходе из Турции. По данным Госпогранслужбы, это известный российский блогер, который участвовал в популярных реалити-шоу Дом-2 и Свадебный размер-2.

Во время разговора с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на оккупированной территории АР Крым в 2016 году. По его словам, на полуостров он попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска Керчь.

За нарушение закона Украины о правовом режиме на временно оккупированной территории ему запретили въезд до 2024 года.

По данным СМИ, речь идет о Сергее Пынзаре.

Российскому актеру запретили въезд в Украину

Ранее пограничники запретили въезд в Украину на три года российскому актеру. 

Из опубликованной фотографии паспорта гражданина России известно, что он родился в Вологодской области. Он также незаконно посещал оккупированный Крым в 2017 году.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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