Российскому блогеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма в 2016 году. Теперь он не сможет посетить Украину еще как минимум три года.

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Мужчина прибыл вчера вечером в Черноморский порт на теплоходе из Турции. По данным Госпогранслужбы, это известный российский блогер, который участвовал в популярных реалити-шоу Дом-2 и Свадебный размер-2.

Во время разговора с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на оккупированной территории АР Крым в 2016 году. По его словам, на полуостров он попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска Керчь.

За нарушение закона Украины о правовом режиме на временно оккупированной территории ему запретили въезд до 2024 года.

По данным СМИ, речь идет о Сергее Пынзаре.

Российскому актеру запретили въезд в Украину