Российскому блогеру запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма в 2016 году. Теперь он не сможет посетить Украину еще как минимум три года.
Мужчина прибыл вчера вечером в Черноморский порт на теплоходе из Турции. По данным Госпогранслужбы, это известный российский блогер, который участвовал в популярных реалити-шоу Дом-2 и Свадебный размер-2.
Во время разговора с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на оккупированной территории АР Крым в 2016 году. По его словам, на полуостров он попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска Керчь.
За нарушение закона Украины о правовом режиме на временно оккупированной территории ему запретили въезд до 2024 года.
По данным СМИ, речь идет о Сергее Пынзаре.
Российскому актеру запретили въезд в Украину
Ранее пограничники запретили въезд в Украину на три года российскому актеру.
Из опубликованной фотографии паспорта гражданина России известно, что он родился в Вологодской области. Он также незаконно посещал оккупированный Крым в 2017 году.