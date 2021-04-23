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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Россия отведет не все войска от украинской границы — CIT

військові Росія, війська Росія

Россия отведет не все войска от украинской границы, военная техника 41-ой армии останется в развернутом полевом лагере под Воронежем.

Об этом сообщают исследователи Conflict Intelligence Team, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что техника пробудет под Воронежем минимум до сентября.

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По словам министра, позже она примет участие в военных учениях Запад-2021.

Исследователи CIT отмечают, что несмотря на отвод военных, перебросить их обратно к границам можно будет в течение нескольких дней.

— В сочетании с частями, которые постоянно базируются около границы Украины и в Крыму, это означает, что некоторая угроза введения российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, — говорится в исследовании.

Отвод российских войск от границ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска закончили учения у границ с Украиной.

В пятницу 23 апреля Россия должна начать отвод военных Южного и Западного округов.

Источник: Conflict Intelligence Team

Фото: Depositphotos

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