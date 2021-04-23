В сети появились фото одной из первых школ, которая стала образцом для большого строительства

Реконструкция школы №1 в городе Апостолово Днепропетровской области была завершена в конце 2019 года, а в 2020 году стартовала президентская программа Большая стройка, по которой подобные обновления коснулись десятков школ во всех регионах Украины.
Юрий Голик в Facebook опубликовал фоторепортаж из Апостолово, служащий наглядной иллюстрацией преобразований в образовательной инфраструктуре, проходящих в ходе Большой стройки.
— Как из серого и унылого здания школы сделать комфортное и современное образовательное пространство. Магия, — пишет Голик.
Школа в Апостолово была построена более 35 лет назад и была классическим примером советских школьных построек.
В ходе реконструкции она превратилась в комфортное образовательное пространство, в котором применили многочисленные технические и дизайнерские инновационные решения.
Здание школы было переоборудовано с применением энергоэффективных технологий.
Во внутренних помещениях использовали разное покрытие пола для коридоров, классов и спортзала.
На ступеньках разместили таблицу умножения и неправильные английские глаголы, все места общего пользования оснастили современным оборудованием, что сделало школу комфортной как для учеников, так и для учителей.
Школа в Апостолово была сдана со всей необходимой мебелью, включая жалюзи на окнах в классах.
— Все познается в сравнении. Самая наглядная рубрика Было – Стало, — говорит Голик об изменениях, произошедших в апостоловской школе.
Всего в Украине в рамках Большой стройки на протяжении 2021 года планируется обновить 95 школ и 70 садиков.
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