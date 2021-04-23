Всеукраинский Совет Церквей и Религиозных Организаций поддержал введение вынужденных ограничений, связанных с коронавирусом.

Об этом по итогам встречи сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он поблагодарил религиозных деятелей за поддержку ограничительных мер, а также за сознательную позицию относительно вакцинации.

— Мы благодарны представителям религиозных организаций за популяризацию вакцинации на собственном примере прививки, — сказал глава Кабмина.

Также Денис Шмыгаль отметил, что новые коронавирусные ограничения касаются проведения богослужений, религиозных обрядов и церемоний.







Пасха в Украине: Совет церквей поддержал новые Covid-ограничения / 2 фотографии

Он пообещал, что правительство и впредь будет прилагать все усилия для того, чтобы политика в области религии была эффективной и направленной на реализацию соответствующих прав и свобод граждан.

— Праздники — это радость, и важно, чтобы потом эта радость не была омрачена ростом заболеваемости. Мы ценим, что представители религиозных организаций делают все для соблюдения карантинных норм, — добавил Денис Шмыгаль.

Пасха в условиях пандемии

В 2021 году христиане восточного обряда празднуют Пасху 2 мая. Это уже второй год, когда праздник Пасхи отмечают в условиях карантина.

До 30 апреля в Украине действует адаптивный карантин. Киев и 11 регионов находятся в красной зоне карантина, предусматривающий запрет посещать религиозные богослужения, если в храме невозможно для одного человека выделить площадь 10 кв. м.

О главных ограничениях на Пасху 2021, которые будут действовать в Украине, читайте на Фактах ICTV.