Вступление Украины в ЕС — сколько украинцев поддерживает инициативу

59% граждан Украины считающих своим родным языком украинский, и 28% считающих родным русский язык, выступают за вступление страны в Европейский Союз.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

В частности, у респондентов спросили, в котором интеграционном направлении должна двигаться Украина.

Среди тех, кто считает родным украинский язык, 59% высказались за вступление в ЕС.

В свою очередь 7% опрошенных — за вступление в Евразийский экономический союз (Россия, Беларусь, Казахстан), 25% — не хотят присоединяться ни к какому союзу, а 9% затруднились ответить.

В то же время 28% опрошенных, которые считают родным русский язык, поддерживают вступление в Евросоюз, 29% граждан — за вступление в Евразийский экономический союз, 36% — вообще не поддерживают присоединение, а 7% — затруднились ответить.

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Опрос проводился с 16 по 27 февраля 2021 года среди 2 003 респондентов из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Закон о языке

С июля 2019 года в Украине вступил в силу закон о государственном языке. Он определяет, что единственным государственным языком в стране является украинский.

Он обязательный для органов государственной власти и общественных сфер. Поэтому украинским языком должны владеть граждане, чиновники, адвокаты, врачи, руководители ВУЗов, судьи, депутаты.

Источник: Фонд Демократические инициативы им. Илька Кучерива