Это вопрос времени: Кулеба о вступлении Украины и Грузии в НАТО и ЕС

Украина и Грузия будут координировать действия для приближения вступления в ЕС и НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после телефонных переговоров с грузинским коллегой Давидом Залкалиани.
Страны будут сотрудничать для достижения общей цели — получение Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ).
Дмитрий Кулеба раз подчеркнул, что членство Украины и Грузии в Европейском Союзе и НАТО является лишь вопросом времени.
Министр иностранных дел Давид Залкалиани положительно оценил инициативу Украины о создании Крымской платформы и подтвердил готовность своей страны активно участвовать в ее деятельности.
В ближайшее время страны договорятся о подписании двустороннего сотрудничества, а также визитах в рамках рабочих поездок.
Членство в НАТО
13 апреля вероятное членство Украины в НАТО прокомментировал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Он категорически отклонил попытки РФ ветировать членство суверенных стран в Североатлантическом альянсе.
Судьбу членства Украины в НАТО могут решать только лишь 30 стран-союзников.
Это будет зависеть не только от политической воли представителей НАТО, но и от модернизации украинской армии и проведения реформ.