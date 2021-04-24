Как написать обращение к депутату

Шаг 1. Напишите, кому адресовано обращение
Прежде всего вам нужно определиться, кому именно вам лучше всего писать обращение. А для этого следует разобраться в вопросе, который вас беспокоит.
Например, если это проблема, которая касается только вашего населенного пункта, то лучше писать человеку, работающему в местных органах власти. Однако если, на ваш взгляд, эта проблема масштабная и касается уже всей Украины, то обращение стоит писать на имя депутата Верховной Рады Украины.
Также подумайте, компетентен ли нардеп вашем вопросе. То есть, если проблема касается украинской медицины, то лучше писать чиновникам, работающим с законопроектами по этой теме или министру здравоохранения.
Шаг 2. Представьтесь
У обращения должен быть адресат и адресант. Если документ индивидуальный, то вы пишете свою фамилию, имя и отчество, место жительства.
Если обращение коллективное, то стоит написать организацию или название группы, от имени которой описывается проблема. Можно указать места жительства участников. Подписи в таком заявлении должны стоять от всех, кто обращается.
Шаг 3. Опишите проблему
В основной части обращения вы должны указать вопрос, который вас беспокоит. Описание проблемы должно быть четким и может быть подкреплено выдержками из украинского законодательства.
Шаг 4. Предложите решение
Если вы уже описываете вопрос, то, очевидно, хотите, чтобы депутат сделал какие-то действия. Подробно расскажите, как вы видите решение проблемы и как в этом вам может помочь чиновник.
Также, если вы к обращению добавляете какие-то документы, не забудьте в заявлении указать их перечень.
Шаг 5. Укажите, куда направить ответ
В конце обращения следует написать, куда депутату после рассмотрения документа отправлять ответ. Поэтому укажите фактический адрес проживания, почтовый индекс или e-mail.
Шаг 6. Поставьте дату и подпись
Не забудьте поставить дату написания обращения и подпись. А если заявление коллективное, то и подписи других участников.
Зразок Звернення до депутата by Дарина Реготун on Scribd