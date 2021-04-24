Согласно статье 40 Конституции Украины, каждый имеет право отправлять письменные обращения в органы государственной или местной власти, где их заявления должны рассмотреть. Это могут быть документы, написанные индивидуально или коллективно.

То есть, если у вас возник какой-то вопрос и вы считаете, что определенный депутат или орган власти в состоянии его решить, то имеете право написать им заявление с описанием проблемы.

Факты ICTV расскажут вам, как написать обращение к депутату.