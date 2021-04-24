В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине потеплеет, и можно будет забыть о заморозках.

Прогноз озвучил начальник отдела метеорологических прогнозов Владислав Билык.

— Сейчас вообще уже весенняя погода, днем ​​до +15 градусов. Если говорить о заморозках, то с 27-28 апреля ожидаем повышение температуры на 3-5 градусов, и тогда уже тема заморозков не будет рассматриваться, — отметил Владислав Билык.

До этого же времени возможны колебания температуры.

Погода на Пасху в Украине

Синоптики прогнозируют, что погода на Пасху в Украине будет холодной, несмотря на то, что главный церковный праздник года выпадает на начало мая.

Не стоит ждать теплой погоды и в течение мая.

Подробный прогноз погоды в Украине на Пасху и май читайте на Фактах ICTV.