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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Забудем о заморозках: синоптик рассказал, когда в Украину вернется тепло

Весна квітень

В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине потеплеет, и можно будет забыть о заморозках.

Прогноз озвучил начальник отдела метеорологических прогнозов Владислав Билык.

— Сейчас вообще уже весенняя погода, днем ​​до +15 градусов. Если говорить о заморозках, то с 27-28 апреля ожидаем повышение температуры на 3-5 градусов, и тогда уже тема заморозков не будет рассматриваться, — отметил Владислав Билык.

До этого же времени возможны колебания температуры.

Погода на Пасху в Украине

Синоптики прогнозируют, что погода на Пасху в Украине будет холодной, несмотря на то, что главный церковный праздник года выпадает на начало мая.

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Не стоит ждать теплой погоды и в течение мая.

Подробный прогноз погоды в Украине на Пасху и май читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: Pixabay

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