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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Львовская область с 26 апреля выходит из красной зоны карантина

карантин в україні

Львовская область выходит из красной зоны карантина. С 26 апреля на территории региона будут действовать ограничения желтой зоны.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно правилам адаптивного карантина, в желтой зоне карантина заведениям общественного питания разрешат работать с 7.00 до 24.00. Но все еще будет запрещено проводить банкеты в ночных клубах, ресторанах и кафе.

Спортивные и фитнес-клубы также будут работать, но только при условии, что они смогут обеспечить размещение посетителей в количестве один человек на 10 кв. м.

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Кроме того, с 26 апреля общественный транспорт будет работать в обычном режиме, без спецпропусков, но все еще будет запрещено перевозить пассажиров в количестве большем, чем мест для сидений.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что это решение оказалось неожиданным.

— Завтра соберем городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая выдаст все протоколы и дальнейшие указания для работы, — отметил он.

В то же время главный санврач Виктор Ляшко объяснил, что в области наблюдается стабилизация эпидемической ситуации с распространением коронавируса.

— Все пять показателей, по которым проводится мониторинг, соответствуют тем показателям, которые указаны в постановлении Кабинета министров. Видим спад заболеваемости за последнюю неделю минус 27%, а за последние три недели заболеваемость уменьшилась вдвое. Такая же ситуация и с госпитализацией. За последнюю неделю минус 20%, а за последние три недели количество госпитализаций уменьшилось вдвое — добавил Ляшко.

Деление на зоны карантина

По состоянию на 25 апреля в 11 областях Украины и Киеве действует красный уровень эпидемической опасности.

В частности, в красной зоне карантина вошли город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Подробнее о карантинном зонировании в Украине — читайте в нашем материале.

Источник: Кабмин

Фото: УНИАН

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