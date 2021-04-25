На майские праздники не будет дополнительных карантинных ограничений — Шмыгаль

На майские праздники в Украине будет действовать адаптивный карантин, а дополнительные ограничения правительство не планирует вводить.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку она демонстрирует свою эффективность: на этой неделе из красной зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей, — подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства также обсудил соблюдение карантина на майские праздники с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

— Мы ценим и благодарим ее членов за понимание и содействие в противодействии распространению коронавируса. Еще раз призываем украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники, — добавил Денис Шмыгаль.

Когда Киев выйдет из красной зоны

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев может выйти из красной зоны уже 30 апреля.

По его словам, это зависит от соблюдения карантина.

Степанов также призвал не собираться большими компаниями на майские праздники, а провести эти дни дома.