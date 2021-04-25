На Пасху в Украине храмы будут открыты и богослужения будут совершаться. Об этом сообщил митрополит Православной церкви Украины Епифаний.

– Министерство здравоохранения сообщило, что жестких ограничений на Пасху не будет. Но каждая община на месте – или это областной центр, или это ОТГ – будет принимать решение в зависимости от того, в какой зоне они находятся. В красной зоне ограничения, конечно, ужесточаются, – говорит митрополит.

По словам Епифания, все люди во время богослужения обязаны соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски.

– Конечно, есть те, которые бойкотируют, стараются не надевать маски. Но даже во время совершения богослужений в нашем кафедральном Михайловском Златоверхом соборе вы можете увидеть, что 99% тех, которые принимают участие в богослужении, имеют маски, – отмечает он.

Митрополит ПЦУ добавляет: во время богослужения обязательно сообщает о том, что нужно надеть средства защиты, если увидит кого-то без маски.

– Мы являемся центральным кафедральным собором. С нас берут пример. Если мы этого не будем делать, то, соответственно, не сможем требовать от других, – убежден Епифаний.

Православная церковь в этом году делегирует священнослужителей для освящения куличей на хлебокомбинатах, заводах и в магазинах.

Празднование Пасхи 2021

2 мая, в день празднования Пасхи 2021, в Украине не будут вводить дополнительные карантинные ограничения.

Но верующие смогут посещать церкви только в маске, которая закрывает рот и нос. Кроме того, им надо соблюдать дистанцию в 1,5 м. Для одного человека в храме должно быть отведено 4 кв. м.

Но все же украинцев просят смотреть пасхальное богослужение онлайн, а если они все же решат идти в церковь, то рекомендуют делать это кому-то одному из членов семьи, а не всем вместе.

Источник: Радио Свобода

Фото: Михайловский собор