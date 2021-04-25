В Украине христиане восточного обряда 25 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из важнейших религиозных праздников.

В Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве литургию проводил митрополит Епифаний.

Журналист Фактов ICTV сообщает, что, несмотря на призывы священников не приходить массово в храмы из-за карантина, в Михайловском соборе довольно людно. Прихожане находятся в соборе в масках, но совсем не соблюдают социальную дистанцию.



























Вербное воскресенье в Украине — как правят в церквях в условиях карантина / 7 фотографий

Украинская греко-католическая церковь проводила службу по случаю Вербного воскресенья в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве.

Часть прихожан находилась в здании собора. В УГКЦ отмечают, что присутствие на молитве возможно при соблюдении правил карантина. На видео видно, что прихожане в масках и находятся далеко друг от друга.

Также служба проходила и на свежем воздухе возле собора.

Вербное воскресенье 2021

25 апреля 2021 года украинцы отмечают Вербное воскресенье.

Праздник ежегодно проходит за неделю до Пасхи – на шестой неделе Великого поста.

Обычно в этот день заканчивается подготовка к Страстной неделе, с которой начинается строгий пост.