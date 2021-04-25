Ежегодно определенный круг лиц, входящих в список людей, которые указаны в Законе Украины О предотвращении коррупции, должны подавать в НАПК свои декларации. В 2021 году это должны были сделать до 31 марта включительно.

Но что делать, если вы в своей декларации нашли ошибку? Как ее исправить и вообще возможно ли это?

Факты ICTV расскажут, как подать исправленную декларацию НАПК.