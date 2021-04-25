Как подать исправленную декларацию НАПК

Шаг 1. Определитесь, сколько дней прошло после подачи декларации
По процедуре, если вы заметили ошибку в декларации и не прошло семи дней с даты ее подачи, то у вас еще есть шанс отправить исправленный документ. Но сделать это можно не более трех раз.
Для этого нужно:
- зайти в личный электронный кабинет на сайте НАПК;
- найти поле добавленной декларации;
- нажать Добавить исправленную декларацию.
Эти действия можно сделать и тогда, когда декларация уже была полностью проверена сотрудником Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Шаг 2. Обратитесь в НАПК
Если семь дней с подачи декларации истекли, то нужно обратиться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Там подробно описываете все неточности в документе и предоставляете подтверждение.
Ошибки могут принять только после полной проверки деклараций. Это же касается и документов о доходах за прошедшие годы.
Шаг 3. Подождите ответа от сотрудников НАПК
Все декларации проходят проверку сотрудниками Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. А потому, если вы все внесли правильно, то они должны подтвердить данные.
Также в НАПК рекомендуют в случае вопросов, возникающих при заполнении декларации, обращаться в их контакт-центр: (044) 200-06-94.