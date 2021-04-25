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Как подать исправленную декларацию НАПК
Факты / Украина / Общество
Дарина Реготун |
Как подать исправленную декларацию НАПК

Как подать исправленную декларацию НАПК

Ежегодно определенный круг лиц, входящих в список людей, которые указаны в Законе Украины О предотвращении коррупции, должны подавать в НАПК свои декларации. В 2021 году это должны были сделать до 31 марта включительно.

Но что делать, если вы в своей декларации нашли ошибку? Как ее исправить и вообще возможно ли это?

Факты ICTV расскажут, как подать исправленную декларацию НАПК.

Шаг 1. Определитесь, сколько дней прошло после подачи декларации

По процедуре, если вы заметили ошибку в декларации и не прошло семи дней с даты ее подачи, то у вас еще есть шанс отправить исправленный документ. Но сделать это можно не более трех раз.

Для этого нужно:

  • зайти в личный электронный кабинет на сайте НАПК;
  • найти поле добавленной декларации;
  • нажать Добавить исправленную декларацию.

Эти действия можно сделать и тогда, когда декларация уже была полностью проверена сотрудником Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Шаг 2. Обратитесь в НАПК

Если семь дней с подачи декларации истекли, то нужно обратиться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Там подробно описываете все неточности в документе и предоставляете подтверждение.

Ошибки могут принять только после полной проверки деклараций. Это же касается и документов о доходах за прошедшие годы.

Шаг 3. Подождите ответа от сотрудников НАПК

Все декларации проходят проверку сотрудниками Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. А потому, если вы все внесли правильно, то они должны подтвердить данные.

Также в НАПК рекомендуют в случае вопросов, возникающих при заполнении декларации, обращаться в их контакт-центр: (044) 200-06-94.

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