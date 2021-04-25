Неделя в Украине начнется с дождей, снега и заморозков. В высокогорье Закарпатской области ожидается третий уровень снеголавинной опасности.

26 апреля ночью температура воздуха составит +1 – +6°С, на поверхности почвы – заморозки 0-4°, в западных и северных областях – сильные заморозки в воздухе 0-3°. На высокогорье Карпат температура ночью составит -1-6°С.

В юго-западной части страны и большинстве центральных областей пройдут дожди, в Карпатах – дожди с мокрым снегом.

В Киеве ночью – без существенных осадков и заморозки в воздухе 0-2°С.

26 апреля днем температура составит +6-11°С, на Юге и Востоке страны – до +15°С, в Карпатах – +1-6°С.

В Украине, кроме юго-востока, ожидают небольшие кратковременные дожди. Ветер – преимущественно северо-западный, его скорость достигнет 3-8 м/с.

В Киеве – небольшой кратковременный дождь и + 8-10°С.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 апреля самая высокая температура была в 1926 году – +26,3°с , а самая низкая – -2,8°с в 1948 году.

Ночью 27 апреля в южной части страны и в восточных областях температура воздуха составит 1-6°С. На поверхности почвы заморозки – 0-3°С. На остальной территории – сильные заморозки в воздухе 0-3°С.

На высокогорье Карпат температура ночью – -1-6°С. В столице, по прогнозу, – заморозки в воздухе 0-2°.

Дождь пройдет лишь в восточных областях страны.

Днем во вторник будет дождливо, везде, кроме Запада. Местами возможны грозы. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/сек.

Температура воздуха составит +7-12°С. В Карпатах – +3-8°С, в Киеве – около +10°С.

Прогноз погоды на май 2021

В мае привычной жары не будет, прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань.

Пасха, которая в этом году будет 2 мая, также не порадует теплом.

Подробнее с прогнозом погоды на май 2021 года можно ознакомиться в материале Фактов ICTV.

Источник: ГСЧС, Укргидрометцентр