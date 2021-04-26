Некоторые районы Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областей сегодня засыпало снегом.

В Украинском гидрометеорологическом центре такую погоду 26 апреля называют не аномалией, а довольно нетипичной ситуацией.

– История помнит, что, например, снег в Киевской области наблюдался 11 апреля 1990 года и 26-27 апреля 1987 года, – отмечают синоптики.

По информации начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя, 26 апреля регион ненадолго засыпало снегом, высотой до 2 см. Метеостанция Звенигородка зафиксировала 7 см.

Интенсивное похолодание, утверждает метеоролог, произошло из-за воздействия арктических воздушных масс.

За последние 20 лет такой холодный апрель с температурой +7°С (при норме +8,7°с) в Черкасской области наблюдается во второй раз после 2003 года.

Из-за апрельского снега в Черкасской области только за один час три автомобиля слетели в канаву.

В Городищенском районе, водитель грузовика, который попал в кювет вблизи села Валява, от осмотра бригады медиков скорой помощи отказался.

Не согласилась на осмотр и 34-летняя водитель Toyota, авто которой перевернулось на пути к Орловцу. Однако ее 30-летнюю пассажирку доставили в районную больницу с ушибом поясничного отдела позвоночника.

В больницу с ушибом грудной клетки и позвоночника попали 36-летняя женщина с 16-летней дочерью. Легковушка, в которой они ехали, слетела в кювет на повороте к селу Коврай в Золотоношском районе.

Выпал снег 26 апреля на горе Поп Иван Черногорский. Температура воздуха там составляла -5°С.

На Закарпатье в горах выпало 20 см снега, а температура ночью опустилась до -11°С.

Прогноз погоды на май 2021

В мае привычной жары не будет, прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань.

Пасха, которая в этом году будет 2 мая, также не порадует теплом.

Подробнее с прогнозом погоды на май 2021 года можно ознакомиться в материале Фактов ICTV.

Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицини катастроф ЧОС, Виталий Пострыгань, Олександр Репік

Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицини катастроф ЧОР, Виталий Пострыгань, Олександр Репик