Медики считают, что ослабление карантина во Львове преждевременно, так как больницы города переполнены тяжелыми больными.

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы скорой помощи Наталья Матолинец отметила, что несмотря на тенденцию к снижению количества новых больных, наблюдается рост числа пациентов в более сложном состоянии.

По словам врача, 60-70% пациентов, обращающихся за помощью, имеют крайне тяжелое или критическое течение болезни.

— Я обращаюсь ко всем жителям и гостям города накануне Пасхальных праздников — давайте мы все сознательно подумаем и сделаем так, чтобы максимально ограничить возможность больших скоплений людей, нужно придерживаться карантинных мероприятий, мер личной безопасности. Надо сделать так, чтобы после Пасхальных праздников мы не попали в условия жесткого локдауна, когда мы будем бороться за каждое свободное дополнительное место. Пожалуйста, будьте бдительны, берегите себя и своих родных, — рассказала Матолинец.

Мэр города Андрей Садовой также призвал львовян к сознательности и отметил, что на Пасху во Львове не планируется никаких массовых мероприятий.

Карантин во Львове

Решением комиссии ТЭБ и ЧС, с 26 апреля Львов переходит в желтую зону адаптивного карантина, открываются магазины, ТРЦ и заведения общественного питания.

Полный перечень новых ограничений во Львове смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Львовский городской совет