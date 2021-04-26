Погода в Украине 26 апреля будет дождливой. Без осадков будет только в некоторых восточных и южных областях.

В западных регионах Украины столбики термометров будут показывать +7-9° днем и до -3° ночью. Осадки ожидаются во всех областях.

В то же время в южных регионах синоптики прогнозируют от +11° до +14° днем, а ночью — до +5°. В восточных областях столбики термометров будут показывать до +12-13° днем, а минимальная температура ночью опустится до +3°.

Осадки прогнозируют в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В центральных и северных регионах Украины, согласно прогнозам синоптиков, температура днем ​​будет до +10°, а ночью опустится до -3°.

В Киеве 26 апреля синоптики прогнозируют дождь. Днем столбики термометров покажут до +10°, ночью до -2°.

Когда ждать потепления в Украине

До 27-28 апреля украинцев ждут температурные колебания. Но уже с 28 апреля синоптики прогнозируют потепление в Украине и повышение температуры на 3-5 градусов.

Хотя ожидается, что погода на Пасху будет холодной, несмотря на то, что праздник выпадает на начало мая.