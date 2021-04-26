Погода на неделю в Украине с 26 по 30 апреля

В Украине в последние дни второго месяца весны ожидаются дожди, грозы и заморозки. На Западе, в Центре и на Севере дневные отметки будут колебаться от +5 до +10. И лишь на несколько градусов теплее будет на Востоке и на Юге.

В понедельник, 26 апреля в юго-западной части Украины, на севере и в центральных регионах пройдут дожди. Погода будет холодной и мрачной.

На Западе температура воздуха составит от +7 до +10 днем ​​и от -1 до +5 ночью. В большинстве западных регионов будет дождь.

На Севере будет пасмурно, ожидается кратковременный дождь, температура достигнет днем ​​от +8 до +10 и ночью от 0 до +5.

На Востоке и Юге синоптики прогнозируют благоприятную погоду. Осадков здесь не будет, а температура будет колебаться днем ​​от +12 до +14 тепла, ночью — от +3 до +6.

Погода в центральных областях будет тоже мрачной, днем ​​возможен кратковременный дождь. Температура составит днем ​​от +8 до +10, а ночью от 0 до +5.

Во вторник, 27 апреля, также ожидается холодная погода. Температура в южных и в восточных областях Украины будет колебаться на уровне +8…+13 днем ​​и 0…+6 ночью.

В Центре и на Западе возможны заморозки, температура составит днем ​​от +9 до +11, ночью от 0 до -3.

В среду, 28 апреля, синоптики прогнозируют потепление и погоду без осадков во всех областях Украины. Однако ночью ожидаются заморозки в некоторых регионах.

На Западе и в центральных областях температура воздуха составит от +12 до +14 днем, и от 0 до -3 ночью.

На Востоке, Севере и Юге ожидается температура днем ​​от +10 до +15, ночью — от 0 до +6.

В четверг, 29 апреля, также ожидается потепление, но солнце весь день будет прятаться за облаками. В западных регионах возможны дожди с грозами.

На Западе температура воздуха составит днем ​​+14…+19, а ночью +3…+5, в Центре и на Юге страны — днем ​​от +12 до +17, ночью от +3 до +9.

В северных и восточных регионах днем ​​+12…+17, ночью от +3 до +5.

В пятницу, 30 апреля, погода снова ухудшится, дожди с грозами будут на всей территории страны, кроме Юга и части восточных областей.

Температура воздуха на Западе составит от +15 до +20 днем ​​и от +6 до +12 ночью.

В центральных и северных регионах температура будет колебаться в пределах +15…+21 днем ​​и +5…+9 ночью.

На Востоке и Юге без осадков и облаков, температура воздуха днем ​​от +16 до +21, а ночью от +4 до +9.

Погода на Пасху 2021

На Пасху, 2 мая, погода не порадует украинцев теплом. Начало мая вообще будет прохладным. Об этом свидетельствует прогноз народного синоптика.

В течение месяца ожидается несколько волн похолодания. Подробнее, какой будет погода на Пасху, смотрите на Фактах ICTV.