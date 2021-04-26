Погода на неделю в Украине с 26 по 30 апреля

В Украине в последние дни второго месяца весны ожидаются дожди, грозы и заморозки. На Западе, в Центре и на Севере дневные отметки будут колебаться от +5 до +10. И лишь на несколько градусов теплее будет на Востоке и на Юге.
В понедельник, 26 апреля в юго-западной части Украины, на севере и в центральных регионах пройдут дожди. Погода будет холодной и мрачной.
На Западе температура воздуха составит от +7 до +10 днем и от -1 до +5 ночью. В большинстве западных регионов будет дождь.
На Севере будет пасмурно, ожидается кратковременный дождь, температура достигнет днем от +8 до +10 и ночью от 0 до +5.
На Востоке и Юге синоптики прогнозируют благоприятную погоду. Осадков здесь не будет, а температура будет колебаться днем от +12 до +14 тепла, ночью — от +3 до +6.
Погода в центральных областях будет тоже мрачной, днем возможен кратковременный дождь. Температура составит днем от +8 до +10, а ночью от 0 до +5.
Во вторник, 27 апреля, также ожидается холодная погода. Температура в южных и в восточных областях Украины будет колебаться на уровне +8…+13 днем и 0…+6 ночью.
В Центре и на Западе возможны заморозки, температура составит днем от +9 до +11, ночью от 0 до -3.
В среду, 28 апреля, синоптики прогнозируют потепление и погоду без осадков во всех областях Украины. Однако ночью ожидаются заморозки в некоторых регионах.
На Западе и в центральных областях температура воздуха составит от +12 до +14 днем, и от 0 до -3 ночью.
На Востоке, Севере и Юге ожидается температура днем от +10 до +15, ночью — от 0 до +6.
В четверг, 29 апреля, также ожидается потепление, но солнце весь день будет прятаться за облаками. В западных регионах возможны дожди с грозами.
На Западе температура воздуха составит днем +14…+19, а ночью +3…+5, в Центре и на Юге страны — днем от +12 до +17, ночью от +3 до +9.
В северных и восточных регионах днем +12…+17, ночью от +3 до +5.
В пятницу, 30 апреля, погода снова ухудшится, дожди с грозами будут на всей территории страны, кроме Юга и части восточных областей.
Температура воздуха на Западе составит от +15 до +20 днем и от +6 до +12 ночью.
В центральных и северных регионах температура будет колебаться в пределах +15…+21 днем и +5…+9 ночью.
На Востоке и Юге без осадков и облаков, температура воздуха днем от +16 до +21, а ночью от +4 до +9.
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