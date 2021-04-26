До ВНО 2021 осталось менее месяца.

Эффективно использовать время перед событием Х поможет бесплатная геймифицированная платформа iLearn. Это три в одном: помощник, репетитор и тренажер одновременно!

В этом году ВНО несколько изменилось: тесты по украинскому языку будут двох уровней сложности, впервые математика среди обязательных предметов для ВНО, количество которых в этом году увеличилось до трех.

Учебный процесс в 2020-2021 преимущественно был организован дистанционно, что повлекло повышение уровня стресса у учащихся и учителей. А изменения в тестировании лишь добавили причин для паники.

И что объединяет всех будущих абитуриентов, так это желание удачно сдать тесты и получить желанные баллы для поступления.

Поможет в этом бесплатная геймифицированная платформа iLearn с обучающими онлайн-курсами, тестами и вебинарами.

Платформу запустил общественный союз Освитория, и уже более 135 тыс. старшеклассников воспользовались ею для бесплатной подготовки к ВНО.

Платформа помогает создать равные возможности в доступе к качественному образованию, независимо от места жительства или социального статуса.

В частности, среди пользователей iLearn-дети, обучающиеся в интернатах или проживающие на временно оккупированных территориях.

Шаг 1: Посмотреть официальные видеоразъяснение к пробному ЗНО 2021

Чтобы помочь каждому выпускнику подготовиться, Украинский центр оценивания качества образования и ОС Освитория при поддержке МФ Возрождение подготовили официальные разъяснения к пробному ВНО 2021.

Это 43 подробных обучающих видеоролика по 11 предметам.

В видео эксперты объясняют, на что обратить внимание, в чем суть и особенность каждого задания, а также делятся некоторыми лайфхаками.

Все учебные материалы доступны на платформе и You-Tube канале iLearn.

Тем, кто знаком со всеми подводными камнями ВНО, сдавать его будет значительно легче.

Шаг 2: участвовать в регулярных вебинарах по основным предметам

Вебинары с опытными специалистами проходят еженедельно на платформе iLearn.

Это аналог онлайн-урока с репетитором, однако бесплатный!

Каждый ученик может разбирать задания по 6 предметам: украинскому языку и литературе, математике, химии, биологии, английскому языку и истории Украины.

В этом году к перечню обязательных предметов добавилась математика.

К ВНО по этой дисциплине на платформе iLearn детей готовит эксперт Украинского центра оценивания качества образования и преподаватель НаУКМА Юрий Захарийченко:

— Темы вебинаров построены исключительно по программе ВНО, около 90% заданий были на ВНО по математике за предыдущие годы. Цель каждой встречи с учениками — за короткое время предоставить максимум полезной информации, — говорит преподаватель.

Захарийченко добавляет, что все вебинары выложены на You-Tube канале iLearn, поэтому все ученики имеют возможность просматривать их, даже несколько раз для повторения.

По его словам, ученики получают ответы на свои комментарии, которые они оставляют после вебинара.

Каждый вебинар насыщен компетентностными задачами, математическими фокусами, спецэффектами, лайфхаками, которые мотивируют и вдохновляют слушателей.

Следить за расписанием вебинаров можно в Telegram-канале или на Instagram-странице.

Шаг 3: прокачать интеллектуальные мышцы на тренажере ВНО

На платформе iLearn появился новый сервис — Тренажер ВНО. Он поможет школьникам проверить теоретические и практические знания для подготовки к внешнему независимому оцениванию.

Регулярные занятия с тренажером натренируют ум, память и помогут детям избавиться от страха перед тестированием.

Здесь можно регулировать темп прохождения тестов, выбирать необходимый формат подготовки, а также предусмотрены анализ ответов и формирование статистики успеваемости учащихся.

Создание сервиса профинансировано компанией Coca-Cola HBC Ukraine, сотрудничающей с ОС Освитория с 2015 года.

При поддержке компании стало возможным ввести геймификацию платформы, записать новые онлайн-курсы и проводить вебинары, а теперь и запустить Тренажер ВНО.

Кроме того, все пользователи платформы, которые будут готовиться к ВНО с использованием тренажера, могут принять участие в розыгрыше подарков от Coca-Cola и выиграть PlayStation 4, а также рюкзаки и футболки.

Конкурс продлится до 21 мая включительно, а для участия достаточно зарегистрироваться на платформе.

График дополнительной сессии ВНО 2021

В Украине дополнительная сессия внешнего независимого оценивания состоится в период с 29 июня до 14 июля 2021 года.

Результаты дополнительной сессии будут опубликованы на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.