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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Мы не исключаем, что на следующей неделе сможем ослабить ограничения — Кличко

Віталій Кличко

Со следующей недели в Киеве могут ослабить карантин. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Мы будем принимать такое решение только исходя из решения комиссии по чрезвычайным ситуациям. Если …. то в конце этой недели, жесткий локдаун может быть смягчен.

По словам Кличко, Комиссия по ТЭБ и ЧС проведет заседание 30 апреля. Решение будет зависеть от показателей заболеваемости коронавирусом.

Мэр Киева подчеркнул, что благодаря локдауну в городе снизилась заболеваемость, но все равно остается высокой.

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О возможности смягчения карантина в Киеве также заявил глава Госпродспоживслужбы Олег Рубан. По его словам, ситуация стабилизировалась, поэтому в ближайшее время Киев может выйти из красной зоны карантина.

Рубан подчеркнул, что Киев пока не готов к желтой зоне, поэтому может оказаться в оранжевой.

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