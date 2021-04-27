Мы не исключаем, что на следующей неделе сможем ослабить ограничения — Кличко

Со следующей недели в Киеве могут ослабить карантин. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.
— Мы будем принимать такое решение только исходя из решения комиссии по чрезвычайным ситуациям. Если …. то в конце этой недели, жесткий локдаун может быть смягчен.
По словам Кличко, Комиссия по ТЭБ и ЧС проведет заседание 30 апреля. Решение будет зависеть от показателей заболеваемости коронавирусом.
Мэр Киева подчеркнул, что благодаря локдауну в городе снизилась заболеваемость, но все равно остается высокой.
Коронавирус в Киеве
О возможности смягчения карантина в Киеве также заявил глава Госпродспоживслужбы Олег Рубан. По его словам, ситуация стабилизировалась, поэтому в ближайшее время Киев может выйти из красной зоны карантина.
Рубан подчеркнул, что Киев пока не готов к желтой зоне, поэтому может оказаться в оранжевой.