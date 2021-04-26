США могут назначить спецпредставителя по Донбассу — Ермак

В США сейчас рассматривают возможность назначения специального представителя по урегулированию и прекращение войны на Донбассе. Это один из шагов поддержки США.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью украинскому изданию.

Кроме того, по его словам, обсуждается и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере, в частности поддержка Штатами предоставления Плана действий по членству в НАТО Украине.

— Если говорить о конкретных шагах, то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращения войны на Донбассе, — сообщил Ермак.

По мнению главы ОП, очень важно, чтобы такой человек появился.

В то же время он отметил, что тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации свидетельствуют о том, что решение о спецпредставителе может быть принято в ближайшее время.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов при наличии погибших в результате обстрелов на Донбассе. При этом никто не имеет права отказаться.

Также он объяснил, что процесс обмена пленными между Украиной и ОРДЛО не двигается. Хотя Киев выразил готовность отдать пять человек.

Источник: Liga.net