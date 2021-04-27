PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Украина может отпраздновать Пасху без вспышек коронавируса – Степанов

Максим Степанов

Украина может отпраздновать Пасху и майские праздники без значительных вспышек коронавируса.

Об этом в эфире Свободы слова заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— В принципе, мы в состоянии пройти Пасху и все праздники без очень больших вспышек. По развитию эпидемии — после 15 апреля у нас пошло очень большое снижение новых случаев, — отметил он.

В то же время он отметил, что запретить посещать храмы в Украине полностью практически невозможно.

— Мы понимаем, что полностью ограничить посещение храмов в нашей стране невозможно, и за июнь увеличится мобильность населения. Мы все-таки ожидаем увеличения количества новых случаев, — добавил Степанов.

Источник: Свобода слова

Фото: УНИАН

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка