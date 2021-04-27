Украина может отпраздновать Пасху без вспышек коронавируса – Степанов

Украина может отпраздновать Пасху и майские праздники без значительных вспышек коронавируса.
Об этом в эфире Свободы слова заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
— В принципе, мы в состоянии пройти Пасху и все праздники без очень больших вспышек. По развитию эпидемии — после 15 апреля у нас пошло очень большое снижение новых случаев, — отметил он.
В то же время он отметил, что запретить посещать храмы в Украине полностью практически невозможно.
— Мы понимаем, что полностью ограничить посещение храмов в нашей стране невозможно, и за июнь увеличится мобильность населения. Мы все-таки ожидаем увеличения количества новых случаев, — добавил Степанов.