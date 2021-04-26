Украинских школьников освободили от ГИА — Зеленский подписал закон

Украинских школьников, которые заканчивают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Соответствующий закон №1378-ІХ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Решение принято из-за пандемии коронавируса, чтобы уменьшить риски заболевания среди школьников.

В то же время ученики имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме ВНО.

Отмена ГИА

17 марта МОН отменило ГИА для учеников 4 и 9 классов. Это сделали из-за многочисленных просьб родителей и учителей из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса.

В документе об образовании учеников будет надпись — освобожден/а. По мнению МОН, такое решение позволит организовано завершить учебный год.