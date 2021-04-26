PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Украинских школьников освободили от ГИА — Зеленский подписал закон

Экзамен

Украинских школьников, которые заканчивают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Соответствующий закон №1378-ІХ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Решение принято из-за пандемии коронавируса, чтобы уменьшить риски заболевания среди школьников.

В то же время ученики имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме ВНО.

Отмена ГИА

17 марта МОН отменило ГИА для учеников 4 и 9 классов. Это сделали из-за многочисленных просьб родителей и учителей из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса.

В документе об образовании учеников будет надпись — освобожден/а. По мнению МОН, такое решение позволит организовано завершить учебный год.

Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка