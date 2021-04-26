Вход только по спискам: Илья Кива защитил диссертацию, но без фейла не обошлось

Народный депутат Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию, но без фейлов мероприятие не прошло.

Во время защиты депутату задали вопрос, однако он на него так и не ответил. Кива лишь отметил, что на все вопросы, мол, ответит в следующей научной работе.

Более того, депутат пришел на защиту кандидатской в ​​сопровождении парней. Сначала он назвал их полицейскими, однако, когда приехали настоящие копы, нардеп переквалифицировал свое сопровождение в студентов.

На мероприятие медиа пропускали выборочно, по спискам.

Поэтому, когда Кива вышел после защиты, его окружили журналисты, чтобы задать несколько вопросов. Один из представителей медиа спросил, почему журналистов пускают выборочно. На что Кива позвал его поговорить в туалет.

Кстати, тема диссертации Кивы Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины). Он таки защитился. Это звание позволяет получать определенные доплаты к зарплатам на государственных и педагогических должностях.

Как оплатить коммуналку по совету Кивы

Ранее нардеп от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что трех собак хватит, чтобы полгода оплачивать коммуналку, или же можно отлавливать воробьев и голубей, а затем продавать их в цирк.

А если у вас много долгов, тогда, по словам депутата, можно продать почку или печень и на эти деньги безбедно прожить полтора года.