Заявления Путина о защите русскоязычных людей на Донбассе это глубокая фальшь — Кравчук

Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что якобы власть Кремля своими действиями на Донбассе защищает русскоязычных людей — это глубокая фальшь. Ведь последствия российской агрессии против Украины — это 15 тыс. погибших и 1,6 млн переселенцев.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире одного украинского телеканала.

— Разглагольствование российской власти, в частности Путина, что они беспокоятся о русскоязычных людей, что они продвигают так называемый русский мир — это глубокая фальшь. Ведь 1,6 млн живых страдальцев, плюс убиты на той территории, — объяснил он.

Кравчук отметил, что нужно прекратить эту ложь и начать трудный путь к установлению мира.

В то же время он призвал россиян больше внимания уделять своим внутренним проблемам, а не событиям в Украине.

По его словам, сейчас на востоке нашей страны есть разрушены дома и разрушена инфраструктура. А люди ушли оттуда и сегодня живут в других регионах Украины и за ее пределами.

— Они не имеют все условия для жизни и труда. И хочу сказать, что среди этих людей все — русскоязычные, и большая часть — этнические русские, — сказал Кравчук.

Накануне министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что сейчас минимум 400 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили российские паспорта.

По его мнению, РФ может использовать выдачу своих документов для вторжения в Украину, чтобы защитить “своих граждан”.

Источник: Дом