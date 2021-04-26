Сегодня Украина отмечает 35-ю годовщину трагической аварии на Чернобыльской АЭС.
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич однажды сказала: Мы Чернобыль не забыли, мы его не поняли.
Масштабы аварии, так же, как и масштабы ее последствий, до сих пор остаются неизученной страницей в истории.
Пять документальных фильмов о Чернобыльской катастрофе, которые вы могли пропустить, — далее в материале.
Колокол Чернобыля
Это первый полнометражный фильм о Чернобыльской трагедии, снятый в мае-сентябре 1986 года.
Советский Минатом угрожал авторам ленты запретить ее навсегда, однако уже через несколько месяцев после премьеры фильм получил призы авторитетных международных кинофестивалей.
Кроме документальных кадров четвертого реактора, в фильме показали ценные интервью с жителями Чернобыльского и Полесского районов.
Чернобыль: хроника трудных недель
Авторы документальной ленты сто дней провели рядом с пожарниками, энергетиками, военными, дозиметристами и атомщиками, которые ликвидировали последствия взрыва на ЧАЭС.
Режиссер Укркинохроники Владимир Шевченко сумел преодолеть чиновничьи преграды, и съемки начались уже 14 мая 1986 года.
Фильм также ценен тем, что содержит ранее нигде не опубликованные кадры эпицентра взрыва.
Чернобыль: зона будущего
Одна из последних масштабных документальных лент украинского производства.
Фильм отличается от остальных, поскольку повествует не о прошлом Чернобыля, а о его будущем.
Эксперты в различных сферах рассказывают, как зона отчуждения еще сможет послужить Украине, превратившись в первый центр зеленой альтернативной энергетики.
Чернобыльская хроника 1986
Это первый и главный фильм серии Чернобыльская атомная, снятый Научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники.
Подойдет для тех зрителей, которые настроены понять логистику и главные задачи, стоящие перед ликвидаторами в первые дни после аварии на ЧАЭС.
С научной точки зрения представляется проблема построения накрытия пораженной радиацией территории станции.
Чернобыль: как это было
Документальный фильм, снятый ассоциацией Чернобыль совместно с МВД Украины.
Работа посвящена всем пожарным, сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск МВД.
Интервью для фильма дали непосредственные очевидцы Чернобыльской аварии, у которых были считанные дни для недопущения более трагических последствий.