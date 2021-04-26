Сегодня Украина отмечает 35-ю годовщину трагической аварии на Чернобыльской АЭС.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич однажды сказала: Мы Чернобыль не забыли, мы его не поняли.

Масштабы аварии, так же, как и масштабы ее последствий, до сих пор остаются неизученной страницей в истории.

Пять документальных фильмов о Чернобыльской катастрофе, которые вы могли пропустить, — далее в материале.

Колокол Чернобыля

Это первый полнометражный фильм о Чернобыльской трагедии, снятый в мае-сентябре 1986 года.

Советский Минатом угрожал авторам ленты запретить ее навсегда, однако уже через несколько месяцев после премьеры фильм получил призы авторитетных международных кинофестивалей.

Кроме документальных кадров четвертого реактора, в фильме показали ценные интервью с жителями Чернобыльского и Полесского районов.

Чернобыль: хроника трудных недель

Авторы документальной ленты сто дней провели рядом с пожарниками, энергетиками, военными, дозиметристами и атомщиками, которые ликвидировали последствия взрыва на ЧАЭС.

Режиссер Укркинохроники Владимир Шевченко сумел преодолеть чиновничьи преграды, и съемки начались уже 14 мая 1986 года.

Фильм также ценен тем, что содержит ранее нигде не опубликованные кадры эпицентра взрыва.

Чернобыль: зона будущего

Одна из последних масштабных документальных лент украинского производства.

Фильм отличается от остальных, поскольку повествует не о прошлом Чернобыля, а о его будущем.

Эксперты в различных сферах рассказывают, как зона отчуждения еще сможет послужить Украине, превратившись в первый центр зеленой альтернативной энергетики.

Чернобыльская хроника 1986

Это первый и главный фильм серии Чернобыльская атомная, снятый Научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники.

Подойдет для тех зрителей, которые настроены понять логистику и главные задачи, стоящие перед ликвидаторами в первые дни после аварии на ЧАЭС.

С научной точки зрения представляется проблема построения накрытия пораженной радиацией территории станции.

Чернобыль: как это было

Документальный фильм, снятый ассоциацией Чернобыль совместно с МВД Украины.

Работа посвящена всем пожарным, сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск МВД.

Интервью для фильма дали непосредственные очевидцы Чернобыльской аварии, у которых были считанные дни для недопущения более трагических последствий.