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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Дожди в восточных и центральных областях: погода в Украине 27 апреля (КАРТА)

прогноз погоди_погода

Погода в Украине во вторник, 27 апреля, будет преимущественно солнечной, однако холодной. Прогнозируются ночные заморозки, но днем морозов не предвидится.

На западе — переменная облачность, температура днем — от +8° до +10°.

В северных областях также без осадков, столбики термометров местами поднимутся до +11°.

В восточных регионах — преимущественно без дождей, лишь в Донецке возможны осадки. Воздух в этот день прогреется до +13°.

В центре также солнце порадует местных жителей, дожди возможны лишь в Днепре и Запорожье. Температура днем — от +9° до +12°.

В южных областях будет дождливая погода, воздух прогреется лишь до +11°.

Погода в Украине 27 апреля

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Согласно прогнозам синоптиков, украинцам не стоит ждать теплой погоды на Пасху.

Также май не порадует солнцем и теплом.

Подробнее о погоде в Украине на Пасху 2021 читайте на Фактах ICTV.

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