В своей кандидатской диссертации народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива использовал справку с поддельной подписью, а также указал научные конференции, в которых не принимал участия.

Как говорится в материале Bihus.Info, для успешной защиты диссертации нужно перед этим опубликовать несколько научных статей и выступить на научных конференциях.

В диссертации Кива солгал о выступлениях на научно-практических конференциях — депутат указал те страницы сборников, которых в действительности не было.

Например, нардеп писал, что материал с выступлений опубликован в сборнике на страницах 152-154, однако в самом сборнике на самом деле было всего 144 страницы.

Кроме этого, для защиты диссертации Кива предоставил ряд справок, которые якобы подтверждают, что свои научные наработки он применяет на практике. Одну из таких справок выдала общественная организация Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению. Но в Bihus.Info выяснили, что подпись на этом документе — поддельная.

Когда журналисты обратились в эту ОО за комментарием, ответа не получили. Однако через два дня институт, где должен был защищать работу Кива, сменил файл с диссертацией — там указали совсем другую фамилию человека, подписавшего справку.

Также журналисты отметили, что в своей работе нардеп прибегал к употреблению вымышленных терминов и неправильно ссылался на первоисточники.

Диссертация Кивы

Нардеп Кива защитил кандидатскую диссертацию 26 апреля, но не без проблем.

Во время защиты депутату задали вопрос, однако он на него так и не ответил. Кива лишь отметил, что на все вопросы он ответит в следующей научной работе. Отметим, что его научную степень еще должно утвердить Министерство образования и науки.

Тема диссертации Кивы — Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины). Это звание позволяет получать определенные доплаты к зарплатам на государственных и педагогических должностях.

Источник: Bihus.Info