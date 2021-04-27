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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Киев станет следующим регионом, который выйдет из красной зоны — Степанов

карантин в україні

Следующим регионом, который выйдет из красной в желтую зону станет Киев, сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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Степанов также отметил, что Минздрав уже сделал представление с его подписью на комиссию ТЭБ и ЧС, чтобы вывести столицу из красного уровня.

— По всем показателям город Киев уже продемонстрировал, что нет превышения критериев, — сказал министр.

Степанов поблагодарил местные органы власти и украинцев, которые добросовестно соблюдают ограничения.

Третья волна в Украине

Максим Степанов на брифинге в понедельник заявил, что Украина прошла пик третьей волны и ситуация стабилизировалась.

Глава Минздрава сказал, что количество инфицированных уменьшилось с 92 до 77 тыс., по сравнению с позапрошлой неделей и поблагодарил украинцев, которые добросовестно придерживались ограничений и карантина.

В тоже время Степанов отметил, что впереди майские праздники, которые могут стать причиной вспышки инфекции, поэтому расслабляться не стоит.

Фото: УНИАН

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