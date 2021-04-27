Пересечение границы упростят: Украина и Турция подписали меморандум о туризме

Украина усиливает сотрудничество с Турцией в сфере туризма. Представители власти уже подписали соответствующий меморандум.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Что предусматривает меморандум:

Согласно документу, страны усилят туристическую безопасность, повысят качество услуг, укрепят защиту туристов.

Для граждан обеих стран ослабят правила пересечения границы. С дальнейшим ходом вакцинации страны рассмотрят возможность введения паспортов вакцинированных.

Украина позаимствует опыт Турции по улучшению стандартов качества, в частности в сфере сертификации отелей.

Меморандум предусматривает расширение присутствия украинских телеканалов в турецких отелях.

Аудиогиды будут создаваться на украинском и турецком языках на туристических объектах.

Когда ситуация с распространением Covid-19 стабилизируется, то страны рассмотрят возможность создания новых чартерных и регулярных рейсов между Украиной и Турцией.

Локдаун в Турции

С 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая Турция вводит полный локдаун на территории страны.

Однако украинские туристы смогут отдыхать в Турции, несмотря на введение локдауна. Ограничения не коснутся путешественников, планирующих отдых с проживанием в гостиницах.