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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Налоги и электронные сигареты: что Рада рассмотрит на внеочередных заседаниях

Верховна Рада

Пленарное заседание Верховной Рады 27 апреля традиционно началось в 10.00. Однако сразу после него на нардепов ожидает еще и внеочередное заседание.

Внеочередные заседания Верховной Рады

На первое внеочередное заседание парламентарии соберутся 27 апреля в 16.00. Сразу после него на нардепов ждет еще одно заседание.

Они должны рассмотреть изменения в Налоговый кодекс относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

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Также нардепы должны провести голосование во втором чтении за проект закона Об основах молодежной политики.

Кроме того, нардепы рассмотрят изменения в закон О рекламе относительно рекламы электронных сигарет.

Почему Рада собралась на внеочередные заседания

Депутаты проведут два внеочередных заседания в Верховной Раде, так как скопилось много не рассмотренных законодательных инициатив.

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, на пленарных заседаниях депутаты продолжат рассматривать правки к законопроекту №2194 О внесении изменений в Земельный кодекс, так как оппозиционные силы внесли много поправок. Поэтому из-за поправочного спама парламент не может рассматривать другие важные законодательные инициативы.

Источник: Верховная Рада

Фото: УНИАН

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