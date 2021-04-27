Пленарное заседание Верховной Рады 27 апреля традиционно началось в 10.00. Однако сразу после него на нардепов ожидает еще и внеочередное заседание.
Внеочередные заседания Верховной Рады
На первое внеочередное заседание парламентарии соберутся 27 апреля в 16.00. Сразу после него на нардепов ждет еще одно заседание.
Они должны рассмотреть изменения в Налоговый кодекс относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.
Также нардепы должны провести голосование во втором чтении за проект закона Об основах молодежной политики.
Кроме того, нардепы рассмотрят изменения в закон О рекламе относительно рекламы электронных сигарет.
Почему Рада собралась на внеочередные заседания
Депутаты проведут два внеочередных заседания в Верховной Раде, так как скопилось много не рассмотренных законодательных инициатив.
По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, на пленарных заседаниях депутаты продолжат рассматривать правки к законопроекту №2194 О внесении изменений в Земельный кодекс, так как оппозиционные силы внесли много поправок. Поэтому из-за поправочного спама парламент не может рассматривать другие важные законодательные инициативы.