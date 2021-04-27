Пленарное заседание Верховной Рады 27 апреля традиционно начнется в 10.00. На повестке дня у нардепов – голосование за ряд законопроектов в первом и втором чтении.

Депутаты повторно рассмотрят вопрос внесения изменений в некоторые законы Украины относительно переименования Фонда социальной защиты инвалидов, чтобы учесть предложения президента Украины.

Во втором чтении депутаты будут работать над усовершенствованием системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Народные избранники проработают в частности вопросы продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы, а также открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях.

Также в повестке дня – внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, касающихся специального досудебного расследования.

В первом чтении речь пойдет об урегулировании процедуры банкротства, использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности, запрете продажи лекарственных средств детям.

Народные депутаты рассмотрят вопрос ужесточения ответственности за служебную халатность, повлекшую гибель человека и расширение полномочий инспекторов по парковке для защиты интересов лиц с инвалидностью.

Назначение Галущенко на должность министра энергетики

В четверг, 29 апреля, Верховная Рада может проголосовать за назначение вице-президента госпредприятия НАЭК Энергоатом Германа Галущенко на должность министра энергетики.

Его кандидатуру выдвинул Офис президента, потому что Галущенко зарекомендовал себя как профессионал во время рабочих совещаний относительно ситуациий в энергетике.

Подробнее о перспективе назначения Галущенко на должность министра энергетики читайте в материале Фактов ICTV.