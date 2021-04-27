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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

В Киеве на майские праздники ограничат движение на мосту Метро

ремонт на мосту Метро_міст метро

В Киеве с 21.00 30 апреля до 5.00 5 мая частично ограничат движение транспорта на мосту Метро через реку Днепр.

В это время там будет длиться текущий ремонт деформационных швов.

После этого начнутся работы в направлении правого берега (верховая сторона моста).

Как отмечают в Киевавтодоре, ремонт на мосту запланировали на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.

Выходные в мае 2021

Май в Украине начнется с четырех выходных дней. Поскольку Международный день солидарности трудящихся (День труда) выпадает на субботу, 1 мая, выходной переносится на понедельник, 3 мая.

На вторник, 4 мая, переносится выходной, потому что 2 мая, в воскресенье, все православные христиане будут праздновать Пасху.

Сколько выходных будет в мае 2021 года, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Киевавтодор

Фото: Киевавтодор

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