Украина на лидирующих позициях по уровню розыска детей: свыше 90%

Уровень показателей розыска пропавших детей в Украине не только демонстрирует постоянный рост за последние семь лет, но и является одним из наивысших в мире – более 90%.

Речь об этом идёт в статье Как полицейские находят детей, которые заблудились в большом городе: 4 истории, которые могли закончиться трагедией, опубликованной изданием Gazeta.ua.

— В прошлом году в Украине потерялось почти 15 тыс. детей. Однако, безусловно, радует уровень успешного розыска маленьких украинцев – этот показатель в Украине один из самых высоких в мире и превышает отметку в 90%, — говорится в публикации.

Также там говорится, что в 2020 году полицейские разыскали практически всех исчезнувших детей — 14 659. Большинство из них самостоятельно покидали дома из-за недопониманий с родными.

Автор отмечает, что основная причина пропажи самых маленьких детей – заигрался и потерялся.

Киев. Проспект Романа Шухевича. Звонок в 102 от неравнодушной женщины. Она обратила внимание на маленькую девочку, которая уже долгое время одна стояла на остановке и выглядела напуганной.

Как оказалось, она пошла гулять, села не в тот троллейбус и уехала в незнакомый район Киева. Она общалась со своей мамой по телефону, но боялась ей признаться в том, что произошло.

Чтобы не расстраивать маму, девочка говорила, что все еще гуляет возле дома. Чем могла бы закончиться эта история – трудно представить.

Поэтому патрульные сами позвонили женщине и рассказали, что на самом деле ее дочка находится далеко от дома.

— Вскоре маленькая путешественница была доставлена домой, но пообещала быть внимательной на улице и всегда говорить правду своей маме, — отмечает он.

В статье подчёркивается, что успех розыска “пропаж” напрямую зависит от быстрого обращения родных и неравнодушных граждан в правоохранительные органы.

— Выход – своевременное обращение в органы. Ведь в поиске детей очень важны именно первые часы. А в этом ключе правоохранительная система демонстрирует надёжный результат, — отмечает автор.

По его словам, показатель розыска за последние семь лет значительно вырос — службе удалось достичь максимальных результатов в этом вопросе.

При министре МВД Арсене Авакове правоохранительная система стабилизировала работу и вышла на качественно новый уровень работы, о чем, в частности, свидетельствуют успехи в розыске детей.

В Киеве полиция нашла маленькую девочку

В квартире столичной многоэтажки полицейские нашли трехлетнюю девочку с двумя лицами, которые находились в состоянии наркотического опьянения.

Следователи устанавливают личность девочки и родственные связи с задержанными.

Полиция также открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 309 о незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.