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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Украина прошла пик смертности от коронавируса — НАН

лікарня, коронавірус

В первой половине апреля Украина прошла пик смертности от коронавируса.

Такую гипотезу озвучили специалисты украинской Национальной академии наук в последнем анализе эпидемической ситуации в стране.

— Данные в процессе ретроспективного обновления позволяют относительно надежно утверждать пик числа летальных случаев в первой декаде апреля, — заявили ученые в отчете.

По их информации, пик летальных исходов, спровоцированных коронавирусом, был немного выше 400 случаев за сутки.

Коронавирус в Украине

В марте и апреле 2021 года ситуация с коронавирусом в Украине значительно ухудшилась.

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В стране обнаружили новые штаммы вируса, также фиксировалось увеличение количества летальных исходов.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте в материалах на Фактах ICTV.

Источник: Национальная академия наук Украины

Фото: Depositphotos

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