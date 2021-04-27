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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Украина прошла третью волну коронавируса — Степанов

Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина начала выходить из третьей волны коронавируса.

По сравнению позапрошлой неделей, количество инфицированных уменьшилось с 92 до 77 тыс.

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Уменьшилось и количество госпитализированных, по сравнению с позапрошлой неделей, почти на 3,4 тыс. человек.

— Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны и продолжаем проходить его исключительно благодаря вам, уважаемые украинцы. Благодаря тому, что вы прислушиваетесь к нашим советам, — сказал Степанов.

По словам Степанова, уровень заболеваемости пошел на спад во всех регионах Украины, а уровень загруженности коек превышен только в Донецкой области.

Вместе с тем министр предупредил, что майские праздники несут большую опасность новой вспышки и призвал оставаться на Пасху дома.

— Мы не можем расслабляться, впереди длительные выходные, сначала Пасха, а потом майские праздники. Я прошу граждан воздержаться от увеличения количества контактов, — подчеркнул Степанов.

Фото: УНИАН

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