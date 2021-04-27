Украина прошла третью волну коронавируса — Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина начала выходить из третьей волны коронавируса.

По сравнению позапрошлой неделей, количество инфицированных уменьшилось с 92 до 77 тыс.

Уменьшилось и количество госпитализированных, по сравнению с позапрошлой неделей, почти на 3,4 тыс. человек.

— Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны и продолжаем проходить его исключительно благодаря вам, уважаемые украинцы. Благодаря тому, что вы прислушиваетесь к нашим советам, — сказал Степанов.

По словам Степанова, уровень заболеваемости пошел на спад во всех регионах Украины, а уровень загруженности коек превышен только в Донецкой области.

Вместе с тем министр предупредил, что майские праздники несут большую опасность новой вспышки и призвал оставаться на Пасху дома.