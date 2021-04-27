В мае украинцы получат три дополнительных выходных и будут отмечать множество праздников. Поэтому график работы отделений Новой почты претерпел некоторые изменения.

Чтобы успеть вовремя забрать или отправить посылку, обратите внимание на график работы Новой почты на майские праздники:

Суббота, 1 мая — отделения и адресная доставка работают по графику субботы;

Воскресенье, 2 мая — все отделения почты не работают;

Понедельник, 3 мая — отделения и адресная доставка работающие по графику воскресенья (индивидуальный для каждого отделения);

Суббота, 8 мая — отделения и адресная доставка работают в обычном режиме;

Воскресенье, 9 мая — отделение и адресная доставка работают в обычном режиме;

Понедельник, 10 мая — отделения и адресная доставка работают в обычном режиме.

В пресс-службе Новой почты нам заявили, что информация может дополняться и изменяться, поэтому Факты ICTV будут следить за графиком работы отделений.

Работа почты во время локдауна

Несмотря на введение в столице жесткого карантина, все отделения Новой почты будут работать в штатном режиме, с соблюдением всех необходимых ограничений.

В перечне ограничений на сайте КГГА об изменениях в работе почты речь не идет.