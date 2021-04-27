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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Как будет работать транспорт в Киеве после ослабления карантина

Метро в Киеве

В КГГА уточнили, как будет работать общественный транспорт в Киеве после выхода столицы из красной зоны карантина.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

— Если будет принято решение о выходе из красной зоны, из карантинных ограничений, которые есть в красной зоне, транспорт будет функционировать в обычном режиме. То есть он перестанет работать в режиме специальных перевозок, — заявил Николай Поворозник.

По его словам, после ослабления карантинных ограничений для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом, больше не нужно будет иметь специальный пропуск.

Выход Киева из карантина

В столице могут ослабить действие карантинных ограничений уже с 1 мая 2021 года.

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Решение будут принимать в зависимости от эпидситуации в городе.

Подробнее о карантине в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Источник: Киев.Newsroom

Фото: Dreamstime

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