Май порадует украинцев большим количеством выходных — для отдыха предусмотрено 13 дней. Также график работы банков на майские праздники будет отличаться от привычного, так как 1 и 9 мая — выходные дни.

1 мая в 2021 году приходится на субботу, которая будет выходным днем, поэтому банки в этот день не будут работать.

Также 2 мая, воскресенье, — выходной день. Соответственно банки не будут работать.

Всего с 1 по 4 мая в Украине будет продолжаться мини-отпуск в связи с такими праздниками как, День труда и Пасха.

9 мая приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 10 мая, тогда банки также не будут работать.

График работы банков на майские праздники 2021:

1-2 мая (суббота-воскресенье) — выходной;

10 мая (понедельник) — выходной.

Календарь государственных праздников на 2021 год

Календарь праздников на 2021 год в Украине насыщен. В целом украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115.

В календаре на 2021 год есть более десятка официальных праздничных дней. В частности, это День независимости — 24 августа и Рождество Христово — 25 декабря.

Детальный календарь государственных праздников 2021 — смотрите на Фактах ICTV.