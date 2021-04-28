Отвод российский войск от украинской границы не означает полную деэскалацию в регионе и то, что угроза нападения со стороны РФ исчезла.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Передислокация не означает то, что это полная деэскалация. Поскольку даже если то, что мы видели за последние недели, было просто тренировками, то мы увидели, какие тренировки они проводили. Они учились совершать нападение на Украину. Это факт, — отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, благодаря поддержке партнеров Украине удалось добиться отвода российских войск.

— В этот раз все прошло успешно. Мы сделали шаги вместе с нашими партнерами. Но это не значит, что угроза исчезла, что они не будут пытаться повторить это, — добавил он.

Отвод войск РФ от границы Украины

Россия начала отводить войска с территории Крыма, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве заявили, что 23 апреля силы Южного военного округа и Воздушно-десантных войск завершили внезапную проверку и возвращаются в пункты постоянной дислокации.

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Источник: BBC HARDtalk