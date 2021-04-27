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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Зеленский поручил созвать СНБО после поездки к админгранице с оккупированным Крымом

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский после совещания по ситуации безопасности поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Во время совещания в Херсонской области обсуждали ситуацию с безопасностью на административной границе с аннексированным Россией Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

В мероприятии приняли участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместители Роман Машовец и Кирилл Тимошенко, секретарь СНБО Алексей Данилов, вице-премьер-министр Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич, главы госадминистраций указанных областей, руководители всех силовых ведомств и представители их региональных подразделений.

Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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