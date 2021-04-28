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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Карантин на Пасху усиливать не будем, но усилим контроль — Шмыгаль

денис шмигаль

Карантин на Пасху усиливать правительство не будет. Но будут усиливать противоэпидемические меры.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 28 апреля.

По его словам, за прошедшую неделю сразу три области оставили красную зону карантина. Это Черновицкая, Львовская и Одесская.

— Фактически по всем областям мы видим снижение количества новых случаев и госпитализаций. Еще несколько регионов в ближайшие недели, или даже днями смогут ослабить карантин, — добавил он.

В то же время, Шмыгаль заявил, что у местных властей есть все необходимые инструменты, чтобы быстро реагировать и усиливать определенные карантинные ограничения в случае резкого увеличения количества новых случаев.

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