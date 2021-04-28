В Киеве ослабят карантинные ограничения с 1 мая, поэтому школьники имеют возможность вернутся за парты.

О решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям города сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Школы в Киеве откроют 5 мая. Также учебный процесс восстановят и в высших учебных заведениях. Для малышей откроют детские сады.

— 5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях, — отметил Кличко.

Он добавил, что в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс.

Карантин в Киеве

Во время пресс-брифинга мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Киеве с 1 мая ослабляют карантин.

Однако он отметил, что ослабление ограничений — не означает их отмену.

В столице заработают ТРЦ, бары, рестораны, фитнес-центры. Также киевляне смогут пользоваться общественным транспортом без спецпропусков.