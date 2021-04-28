Торгово-развлекательные центры в Киеве откроются с 1 мая 2021 года. Также возобновят работу магазины одежды, а еще кафе, бары и рестораны.

О решении относительно ослабления карантина в столице сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

В то же время Кличко подчеркнул, что отмена жестких ограничений не означает полное снятие всех правил.

Также киевляне смогут пользоваться общественным транспортом без спецпропусков.

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Локдаун в Киеве

Локдаун в Киеве ввели 5 апреля. В столице серьезно изменились правила пользования общественным транспортом, школы и детсады были закрыты.

Все развлекательные и культурные заведения, ТРЦ, спортзалы также временно прекратили свою работу. Заведения общественного питания работали только на вынос или доставку.