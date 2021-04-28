Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями церквей и обсудил празднование Пасхи в условиях карантина.

Глава страны провел встречу с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, предстоятелем Украинской православной церкви Онуфрием и главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком, отчитывается пресс-служба Офиса президента.

Зеленский обратился к руководству церквей с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от коронавируса.

Кроме того, он обсудил ситуацию с коронавирусом в стране, в частности улучшения эпидситуации.

— Мы только сбили третью волну. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращение регионов в красную зону после Пасхи, — отметил глава страны.

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Празднование Пасхи во время карантина

Представители религиозной общины призывают не посещать церковь на Пасху тех граждан, которые находятся в группе риска.

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

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