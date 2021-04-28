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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Пенсии и назначение Галущенко: Рада соберется на внеочередные заседания

Дмитрий Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжения о созыве двух внеочередных пленарных заседаний парламента на четверг, 29 апреля. Они состоятся по инициативе народных депутатов.

Первое внеочередное заседание состоится в 16.00. Нардепы планируют рассмотреть постановление об обращении к правительству, чтобы снизить цены на электроэнергию для бытовых потребителей, проживающих в 30-километровой зоне атомных электростанций (№5382).

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Второе внеочередное заседание парламента начнется в 16.15. На повестке дня 19 вопросов, среди которых:

– назначение Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины;

– законопроект о внесении изменений госбюджет на 2021 год по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения украинцев жильем (№ 5308);

– внесение изменений в закон о повышении пенсий для отдельных категорий лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (законопроект № 4555);

– законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№ 2683);

– законопроект о государственной регистрации геномной информации (биометрических персональных данных) человека (№ 4265);

– внесение изменений в закон о предотвращении коррупции для усовершенствования декларирования (законопроект № 5173).

Назначение Галущенко на должность министра энергетики

Верховная Рада может проголосовать за назначение вице-президента госпредприятия НАЭК Энергоатом Германа Галущенко министром энергетики уже 29 апреля.

В Офисе президента ранее заявили, что он зарекомендовал себя как профессионал на рабочих совещаниях относительно ситуации в энергетике. Инициатором его назначения является ОП.

Подробнее о перспективе назначения Галущенко на должность министра энергетики читайте в материале Фактов ICTV.

 

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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