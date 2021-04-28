Подрыв авто с военными на Донбассе: названо имя погибшего бойца ВСУ

Во вторник, 27 апреля, в районе проведения ООС на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль с бойцами ВСУ. В результате чего погиб военнослужащий из Хмельницкой области Роман Гуляк.

О трагической смерти 30-летнего Романа сообщили в Волочиском горсовете.

— Наш земляк, волочищанин, бывший ученик Волочиского НПК Роман Гуляк, погиб, защищая нашу страну на Востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа. Склоняемся в скорби вместе с вами, — говорится в сообщении.

Из-за гибели украинского бойца в общине объявили дни траура. А в мэрии Волочиска призвали воздержаться от празднования и развлекательных мероприятий.

27 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки Північ на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль с военными.

В результате инцидента один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще три — получили боевые травмы. Их госпитализировали в больницу и оказали необходимую помощь. Сейчас состояние их здоровья — удовлетворительное.

Источник: Волочиский горсовет

Фото: Волочиский горсовет