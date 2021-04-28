Это не фантазия: Кулеба о вступлении Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО вполне возможно, это не фантазия. Однако такое развитие событий требует времени.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинцы считают НАТО источником безопасности и стабильности в нашей стране.

— В начале 90-х центрально европейские страны, в частности страны Балтии, слышали твердое нет в ответ на их желание присоединиться к ЕС и НАТО. Россия тогда говорила, что это их красная линия, что этого никогда не произойдет. Но это произошло. И небо не упало на землю, — сказал министр.

В то же время по мнению Кулебы, интеграция Украины в НАТО безусловно требует времени и выполнения политических обязательств. Однако это не есть фантазией.

Он отметил, что украинцы и без слов власти верят в членство в НАТО и рассматривают Альянс как источник безопасности и стабильности.

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ПДЧ Украины в НАТО

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставление Украине ПДЧ в НАТО открывает возможности для возвращения мира. Ведь реформ недостаточно для прекращения распространения российской агрессии.

По его словам, украинцы понимают, что должны соответствовать стандартам НАТО. Поэтому в стране проводят все необходимые реформы для этого.

Источник: BBC HARDtalk