Украина возьмет кредит в размере $90 млн у Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Средства пойдут на борьбу с коронавирусом, в частности на закупку дополнительных доз вакцины.

27 апреля украинская делегация согласовала привлечение кредита с представителями МБРР, для этого существует совместный проект Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине.

Планируется, что благодаря полученным средствам Украина сможет вакцинировать не менее 20% граждан (речь идет о получении двух доз препарата).

Также проект позволит увеличить количество ежедневных тестов, обновить оборудование для хранения вакцины и утилизации медицинских отходов, а также провести обучение персонала, который участвует в кампании по вакцинации.

Вакцинация в Украине

В Украине вырастут темпы вакцинации. С 28 апреля в больницах и поликлиниках откроются 2 127 дополнительных кабинетов вакцинации.

Прежде всего прививки будут делать людям старше 65 лет и лицам, которым необходима вторая доза. Как записаться на вакцинацию и какие документы для этого нужны, смотрите на Фактах ICTV.