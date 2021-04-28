PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Днем солнце, а ночью заморозки: погода в Украине 28 апреля (КАРТА)

прогноз погоди_погода

Погода в Украине в среду, 28 апреля, днем ​​будет солнечной. Однако ночью синоптики прогнозируют заморозки в большинстве регионов.

По данным синоптиков, осадков на территории всей страны не будет и на улице станет немного теплее.

Из самого утра будет светить солнце, а в обед немного омрачается.

В западных регионах температура будет колебаться днем ​​от +11 до +16, ночью от 0…-3.

В Центре синоптики прогнозируют ночные заморозки. Температура составит днем ​​от +11 до +13, ночью — от 0 до -4.

В северных областях температура воздуха днем ​​будет держаться в пределах от +10 до +13, а ночью — от -1 до -3.

На Востоке температура днем ​​от +11 до +14, ночью — от 0 до +5.

В южных областях температура будет колебаться днем ​​от +11 до +16, а ночью — от 0 до +6 градусов.

В Киеве 28 апреля день будет солнечным, однако ночь будет холодной из заморозками. Столбики термометров днем ​​поднимутся до +13, а ночью температура упадет до -2.

Погода на 28 апреля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Читайте
Тепло вернется: синоптик назвала дату улучшения погоды в Украине

Погода на Пасху 2021

Как сообщает народный синоптик Леонид Горбань, на Пасху 2021 не стоит ждать тепла. Начало мая будет прохладным.

Кроме того, в мае в Украине пройдет несколько волн похолодания. Подробный прогноз погоды на Пасху смотрите на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка