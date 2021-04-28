Погода на 28 апреля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в среду, 28 апреля, днем ​​будет солнечной. Однако ночью синоптики прогнозируют заморозки в большинстве регионов.

По данным синоптиков, осадков на территории всей страны не будет и на улице станет немного теплее.

Из самого утра будет светить солнце, а в обед немного омрачается.

В западных регионах температура будет колебаться днем ​​от +11 до +16, ночью от 0…-3.

В Центре синоптики прогнозируют ночные заморозки. Температура составит днем ​​от +11 до +13, ночью — от 0 до -4.

В северных областях температура воздуха днем ​​будет держаться в пределах от +10 до +13, а ночью — от -1 до -3.

На Востоке температура днем ​​от +11 до +14, ночью — от 0 до +5.

В южных областях температура будет колебаться днем ​​от +11 до +16, а ночью — от 0 до +6 градусов.

В Киеве 28 апреля день будет солнечным, однако ночь будет холодной из заморозками. Столбики термометров днем ​​поднимутся до +13, а ночью температура упадет до -2.

Погода на Пасху 2021

Как сообщает народный синоптик Леонид Горбань, на Пасху 2021 не стоит ждать тепла. Начало мая будет прохладным.

Кроме того, в мае в Украине пройдет несколько волн похолодания. Подробный прогноз погоды на Пасху смотрите на Фактах ICTV.